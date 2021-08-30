Друг пошутившего про русских комика рассказал о его состоянии

Комик Артур Чапарян: Идрак Мирзализаде в последнее время был в подавленном состоянии

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье нахождение в России признали нежелательным из-за шутки про русских, был в подавленном состоянии, выйдя на свободу после ареста. Об этом сообщил его коллега и друг Артур Чапарян в беседе с Telegram-каналом Mash.

По его словам, после освобождения Мирзализаде был подавлен и не шел на контакт. Чапарян добавил, что несколько дней назад комик уехал на родину в Белоруссию и с 28 августа перестал отвечать на звонки.

Ранее 30 августа сообщалось, что Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну самостоятельно.

До этого стало известно, что МВД признало нахождение артиста в России «пожизненно нежелательным». В ведомстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении Мирзализаде использовал выражения, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

30 июля против комика возбудили административное дело за шутку, сказанную в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор комику. Мирзализаде получил десять суток административного ареста за шутку про русских. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.