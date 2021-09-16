Адвокат Мирзализаде высказался о решении суда в пользу комика

Адвокат Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин высказался по поводу приостановления Замоскворецким судом постановления МВД о нежелательности нахождения комика на территории России. В беседе с «Лентой.ру» он назвал решение суда в пользу Мирзализаде обоснованным.

Ранее стало известно, что Мирзализаде получил возможность на время вернуться в Россию. Постановление МВД о нахождении комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории страны было приостановлено Замоскворецким судом до момента вступления решения в законную силу.

Замоскворецкий суд поступил обоснованно

Сергей Бадамшин отметил, что такая мера предварительной судебной защиты предусмотрена законом. По его словам, она будет действовать на весь период рассмотрения дела.

«Насколько это классическая ситуация, сложно сказать, потому что нечасто такое происходит в принципе. Замоскворецкий суд поступил в соответствии с законом, обоснованно. Министерство внутренних дел не обжаловало данное определение, согласилось», — сообщил юрист.

На вопрос о том, какие у правозащитника ожидания от исхода дела и удастся ли отменить постановление МВД, Бадамшин заявил, что «не занимается гаданием». «Мы просим суд признать постановление МВД незаконным и необоснованным, а дальше суд принимает решение самостоятельно», — дополнил свой ответ адвокат.

В августе МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией в Белоруссию и запретили въезд в Россию. В сентябре артист решил обжаловать это постановление.

Причиной такой меры послужили набравшие вирусную популярность шутки про русских, вырезанные из монолога Мирзализаде про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в стране. В конце июля в отношении комика возбудили административное дело, а 9 августа суд Москвы приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.