Популярный комик назвал абсурдом признание Мирзализаде нежелательным в России

Популярный комик Илья Соболев прокомментировал решение МВД о признании нахождения его коллеги Идрака Мирзализаде в России «пожизненно нежелательным». В беседе с Life.ru он назвал ситуацию вокруг артиста, пошутившего про русских, абсурдом.

Соболев отметил, что не согласен с людьми, которые поддерживают решение ведомства. «Если общество это (признание пребывания Мирзализаде нежелательным — прим. «Ленты.ру») съедает, то это вообще ужас», — сказал он. По мнению комика, история вокруг его коллеги «выглядит абсурдно».

Ранее за артиста вступился его друг, стендапер Гарик Оганисян. Он описал Мирзализаде как добрейшего человека и назвал ксенофобами людей, которые радуются тому, что комику запретили находиться в России.

Комики начали выступать в поддержку Мирзализаде после сообщения о том, что артиста депортируют из России, если он не уедет из страны самостоятельно, а также заявления МВД о том, что его пребывание в России является «пожизненно нежелательным». В ведомстве объяснили, что во время своего публичного выступления Мирзализаде использовал фразы, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

30 июля в отношении комика было возбуждено административное дело за шутку про русских, которая прозвучала в эфире юмористического шоу «Разгоны» на YouTube. Тогда Мирзализаде заподозрили в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 9 августа суд Москвы приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.