Стало известно о последствиях признания Мирзализаде нежелательным в России

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов рассказал, чем популярному стендап-комику Идраку Мирзализаде грозит то, что МВД признало его пребывание в России «пожизненно нежелательным». О последствиях решения ведомства для артиста он сообщил телеканалу «360».

По словам Коженова, после вступления решения МВД о депортации в силу комик больше никогда не сможет приехать в Россию законным путем. Эксперт отметил, что если Мирзализаде попытается попасть в страну нелегально, то ему будет грозить уголовное дело. «Если приедет незаконно, то это уже будет возбуждение уголовного дела по статье о незаконном пересечении госграницы России», — сообщил он.

Глава Федерации мигрантов добавил, что стендапер может попробовать обжаловать постановление ведомства о нежелательном пребывании в России. В то же время, по его словам, комику вряд ли удастся это сделать: вероятность того, что решение будет отменено, крайне мала.

Ранее стендапера поддержал его коллега и друг Гарик Оганисян. Он описал Мирзализаде как добрейшего человека и назвал всех, кто радуется сложившейся ситуации, ксенофобами.

До этого стало известно, что МВД признало нахождение артиста в России «пожизненно нежелательным». Во время одного из публичных выступлений Мирзализаде использовал выражения, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», заявили в ведомстве.

30 июля в отношении артиста возбудили административное дело. Причиной стала шутка про русских в эфире YouTube-программы «Разгоны». Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста.