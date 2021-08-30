Комик сравнил решение МВД по Мирзализаде с посадками за анекдоты

Признание нежелательным нахождения стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории России пугает, поскольку вызывает ассоциации с посадками за анекдоты во времена Советского Союза. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал комик, актер и телеведущий Роман Юнусов. По его словам, произошедшее настолько грустно, что даже смешно.

МВД России ранее 30 августа признало «пожизненно нежелательным» нахождение в стране Идрака Мирзализаде, гражданина Белоруссии, отсидевшего десять суток в спецприемнике по делу о шутке про русских.

Произошедшее прокомментировал комик Юнусов, который сначала даже не поверил в произошедшее.

«Грустно это все, — заметил он. — Я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Отвратительно, грустно и непонятно, что будет дальше. Просто кошмар. Петросян говорил, что некоторые ситуации настолько грустные, что даже смешные — это как раз тот случай. Непонятно, что будет дальше. По всей видимости, возвращаемся в те времена, когда сажали за анекдоты».

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор Мирзализаде за шутку о русских. Комик получил десять суток административного ареста. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.