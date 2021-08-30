Друг комика Мирзализаде отреагировал на признание его нежелательным в России

Известный стендап-комик Гарик Оганисян поддержал своего коллегу и друга Идрака Мирзализаде, чье нахождение в России признали нежелательным после его административного ареста за шутку про русских. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артиста.

Оганисян вступился за Мирзализаде, назвав его добрейшим человеком. «Вы сошли с ума. (...) Угроза только от вас, от таких законов, от таких решений. Вы сами ксенофобы, люди, радующиеся этому кошмару», — отреагировал комик на заявление МВД.

Ранее о состоянии Мирзализаде рассказал комик Артур Чапарян. Артист сообщил, что после освобождения из спецприемника Мирзализаде был в подавленном состоянии и не шел на контакт. Он добавил, что несколько дней назад его коллега уехал в Белоруссию и с 28 августа перестал выходить на связь.

Юмористы начали выступать в поддержку Мирзализаде после сообщения о том, что стендапера депортируют из России, если он не покинет страну самостоятельно, а также о том, что МВД признало его нахождение в России «пожизненно нежелательным». В ведомстве объяснили, что во время своего выступления стендап-комик использовал выражения, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

30 июля в отношении артиста было возбуждено административное дело за шутку, прозвучавшую в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор комику. Мирзализаде получил десять суток административного ареста за высказывание про русских. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.