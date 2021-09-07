Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию

Стендапер Мирзализаде подал иск против МВД с требованием отменить запрет на въезд в Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд иск против МВД. Он потребовал обжаловать решение российских властей о пожизненном запрете на въезд в страну, который был вынесен из-за шуток про русских. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Замоскворецкого суда Москвы.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — отметили в инстанции.

30 июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело. Его обвинили в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 9 августа суд Москвы приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.

Причиной стали набравшие вирусную популярность шутки про русских, вырезанные из монолога Мирзализаде про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в стране.

Спустя несколько дней после выхода комика из изолятора в МВД сообщили, что нахождение Мирзализаде на территории России признано пожизненно нежелательным. В результате стендаперу аннулировали его вид на жительство в стране, а также пригрозили депортацией в Белоруссию и запретили въезд в Россию.