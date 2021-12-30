Байден захотел свернуть еще одну антимигрантскую практику времен Трампа

Администрация президента США Джо Байдена попросил Верховный суд запретить программу защиты мигрантов, которая также известна под названием «Остаться в Мексике» (Remain in Mexico). Об этом пишет CNN.

Эта антимигрантская практика появилась во времена экс-президента Дональда Трампа, под конец его правления. Требования этой программы касаются мигрантов из Мексики немексиканского происхождения. Согласно ее требованиям, мигранты должны жить в лагерях беженцев вдоль американо-мексиканской границы, ожидая, пока миграционный суд США выдаст им разрешение на въезд.

В администрации Байдена считают, что такая практика противоречит правам человека, поскольку люди в лагерях беженцев живут в ненадлежащих и даже опасных условиях. При этом программу уже хотели свернуть ранее, однако Апелляционный суд США постановил сохранить ее.

29 октября стало известно, что администрация Байдена задумала выплатить компенсации пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате политики Трампа. Ожидается, что каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тысяч долларов исходя из обстоятельств.