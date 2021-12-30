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«Аэрофлот» сохранит мили участников программы «Аэрофлот Бонус»

«Аэрофлот» сохранит мили «Аэрофлот Бонус» совершивших хотя бы один перелет в 2019 году

Фото: Globallookpress.com

«Аэрофлот» сохранит мили «Аэрофлот Бонус» тех участников программы, которые совершили хотя бы один перелет в 2019 году. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, будут сохранены мили, которые пассажиры накопили в 2021 году. Их можно будет использовать в течение 2022 года или, совершив хотя бы один перелет регулярным рейсом авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», сохранить на будущее.

В «Аэрофлоте» подчеркивают, что мили пассажиров будут сохранены в знак признательности за лояльность в непростой период пандемии.

Ранее, в 2020 году, «Аэрофлот» уже отменял аннулирование миль, и пассажиры могли воспользоваться ими в течение всего 2021 года.

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Татьяна Романова
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