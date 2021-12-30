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На Украине ввели санкции против строивших Крымский мост компаний

Секретарь СНБО Данилов сообщил о санкциях Украины к компаниям, строившим Крымский мост

Фото: Globallookpress.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, передает агентство УНИАН слова секретаря Совета Алексея Данилова.

Совет рассмотрел вопрос о применении «персональных ограничительных мер» 30 декабря. Санкции вводятся в отношении компаний, непосредственно принимавших участие в строительстве моста. Отмечается, что речь идет не только о российских компаниях, но и об иностранных, однако конкретные названия не приводятся.

Также СНБО решил ввести санкции против лиц, осуществлявших в Крыму «неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего [украинского] государства».

В сентябре бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что украинская армия не смогла закупить крылатые ракеты «Нептун», которые могли бы уничтожить любую надводную цель, из-за чего сорвался план по «зачистке» Крымского моста.

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Антон Похиляк
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