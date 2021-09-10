На Украине рассказали про срыв плана по уничтожению Крымского моста

Украинская армия не смогла закупить крылатые ракеты «Нептун», которые могли бы уничтожить любую надводную цель. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Пятый».

По его словам, из-за этого сорвался план по «зачистке» Крымского моста. «У нас по плану была формула построения мощной противокорабельной обороны с использованием крылатых ракет», — рассказал Турчинов. Однако, отметил он, армия заказала только один дивизион вместо трех, что не позволит уничтожить канал транспортного сообщения.

Бывший чиновник добавил, что комплексы «Нептун» могли бы существенно усилить обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а украинские власти не осознают этого и бездействуют.

Кабинет министров Украины инициировал введение ограничений против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста. Согласно документу, введение санкций приведет к тому, что данные лица и компании не смогут попасть на территорию Украины, пользоваться своим имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции. Предполагается, что санкции будут действительны в течение пяти лет.