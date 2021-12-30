В России частично отменят один из главных налогов

С 1 января в России от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освободят предпринимателей сферы общепита. Такое право получат рестораны, объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания. Ранее Госдума приняла соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Для получения льготы выручка предприятий общественного питания не должна превышать двух миллиардов рублей в год. Кроме того, для предприятий с численностью персонала от 250 человек снизятся ставки по страховым взносам. Налог отменен частично — отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, подобную льготу не получат. Также на нее не смогут претендовать компании по производству заготовок и осуществляющие другие виды розничной торговли.

Организации освободят от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации. НДС является одним из главных для страны налогов. Это второй источник выручки после налогов на нефтегазовый сектор.

Ресторанный бизнес и сфера общественного питания сильно пострадали в период пандемии. Только в Москве из-за пандемии в 2020 году закрылось 208 заведений общепита. Бизнеса лишилось около 40 процентов предпринимателей.