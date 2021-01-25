В России задумались о частичной отмене главного налога

Власти Москвы обратились к российскому правительству с предложением освободить ресторанный бизнес от налога на добавленную стоимость (НДС) частично или полностью. Инициативу уже поддержало Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости».

Как объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, такая мера позволит отрасли преодолеть сложный период. По его словам, уже понятно, что в 2021 году доходы у нее будут низкими.

НДС является одним из главных для страны налогов. Это второй источник выручки после налогов на нефтегазовый сектор. Ранее его не касались меры, направленные на поддержку экономики.

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров утверждает, что бизнеса в Москве лишились 40 процентов предпринимателей. Некоторые закрылись, другие продали свои предприятия или доли.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова указала на то, что по итогам 2020 года убытки получат 90 процентов гостиниц и предприятий общественного питания Москвы. В своей просьбе что-то сделать с НДС она ссылается на опыт других стран, где для отрасли установили специальный режим налогообложения. Например, Турция снизила ставку с 8 до 1 процента.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса предложил сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые покупатели заказывают на дом. А глава Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к Минпромторгу с просьбой освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих.