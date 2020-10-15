В Госдуме предложили частично обнулить важнейший налог

Депутат Госдумы Василий Власов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса предложил сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые покупатели заказывают на дом. Соответствующее обращение он направил в Минпромторг на имя главы ведомства Дениса Мантурова, сообщает RT.

После обнуления товары с доставкой окажутся на 10-20 процентов дешевле, чем в настоящее время, что станет для значительной части населения поводом отказаться от походов в магазин. Власов полагает, что частичную отмену НДС надо сохранить на все время действия ограничений и рекомендаций не посещать торговые точки.

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НДС является важнейшим для страны налогом, это второй в стране источник выручки после налогов на нефтегазовый сектор. Ранее его не касались льготы, вводимые правительством в рамках поддержки экономики.

Сборы НДС в первом полугодии выросли, достигнув 2,078 триллиона рублей. Однако в августе Министерство финансов, как следует из оперативной статистики, зафиксировало спад по сборам на 3,7 процента, а в сентябре — на 23 процента.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал идею увеличения налоговой нагрузки в период кризиса. По его мнению, правительству следует активнее тратить накопленные резервы, иначе добиться ожидаемого роста инвестиций будет невозможно.

До этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чьи зарплаты не превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).