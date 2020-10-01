Молодым деловым россиянам захотели снизить налоги

Молодым деловым россиянам, имеющим собственный бизнес и создающим как минимум пять новых рабочих мест, захотели снизить налоги. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, написавший обращение к министру экономического развития Максиму Решетникову, выдержки из которого приводит RT.

Свое предложение депутат обосновывает тем, что молодежь способна генерировать новые бизнес-идеи, а также создавать предприятия и рабочие места. Налоговые льготы станут стимулом для развития собственного дела.

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Власов предлагает внедрить специальную упрощенную систему налогообложения (УСН), в рамках которой ставка налога на прибыль составит один процент при условии, что плательщик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) — поддерживает минимальную среднесписочную численность работников в пять человек.

При этом рассчитывать на льготы смогут россияне в возрасте до 30 лет, выступающие учредителями компании или действующие в статусе ИП. В каждом случае пониженную ставку предлагается предоставлять на пять лет.

По нынешним правилам УСН предполагает два варианта налога на прибыль: с суммы доходов по ставке шесть процентов или по принципу «доходы минус расходы» со ставкой 15 процентов. При этом участники УСН освобождены от уплаты НДС, что влечет за собой невозможность получать вычет за входящий НДС, уплаченный поставщикам.

29 сентября Минфин выступил с инициативой продлить на 2021 год налоговые льготы для самозанятых россиян (впервые зарегистрировавшихся в качестве участников соответствующего налогового режима) и предоставить им единовременный капитал в размере 10 тысяч рублей. Его можно будет использовать на уплату налога на профессиональный доход нарастающим итогом (пока общая сумма ежемесячных платежей не достигнет 10 тысяч рублей). Подобная мера действует в 2020 году для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве самозанятого.