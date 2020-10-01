Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Армения объявила своим противником в Нагорном Карабахе терроризм
Описан первый рабочий день победившей на выборах российской уборщицы
Соведущий Малышевой пожаловался на невозможность вернуться в Россию
ФСБ заподозрила российского физика в продаже секретных данных за рубеж
Участие в Олимпиаде ушедших от Тутберидзе Трусовой и Косторной вызвало сомнение
Ирину Шейк обругали за попытку «втиснуться в маленькую одежду» во время съемки
России предрекли бум спроса на жилье из-за падения рубля
Британия рассказала о плане «политической войны» против России
Леонид Агутин признался в сексе втроем
Новости партнеров

Молодым деловым россиянам захотели снизить налоги

Перейти в «Мою Ленту»
Василий Власов
Василий Власов
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Молодым деловым россиянам, имеющим собственный бизнес и создающим как минимум пять новых рабочих мест, захотели снизить налоги. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, написавший обращение к министру экономического развития Максиму Решетникову, выдержки из которого приводит RT.

Свое предложение депутат обосновывает тем, что молодежь способна генерировать новые бизнес-идеи, а также создавать предприятия и рабочие места. Налоговые льготы станут стимулом для развития собственного дела.

Власов предлагает внедрить специальную упрощенную систему налогообложения (УСН), в рамках которой ставка налога на прибыль составит один процент при условии, что плательщик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) — поддерживает минимальную среднесписочную численность работников в пять человек.

При этом рассчитывать на льготы смогут россияне в возрасте до 30 лет, выступающие учредителями компании или действующие в статусе ИП. В каждом случае пониженную ставку предлагается предоставлять на пять лет.

По нынешним правилам УСН предполагает два варианта налога на прибыль: с суммы доходов по ставке шесть процентов или по принципу «доходы минус расходы» со ставкой 15 процентов. При этом участники УСН освобождены от уплаты НДС, что влечет за собой невозможность получать вычет за входящий НДС, уплаченный поставщикам.

29 сентября Минфин выступил с инициативой продлить на 2021 год налоговые льготы для самозанятых россиян (впервые зарегистрировавшихся в качестве участников соответствующего налогового режима) и предоставить им единовременный капитал в размере 10 тысяч рублей. Его можно будет использовать на уплату налога на профессиональный доход нарастающим итогом (пока общая сумма ежемесячных платежей не достигнет 10 тысяч рублей). Подобная мера действует в 2020 году для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве самозанятого.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов
Самозанятым россиянам раздадут деньги
Часть россиян захотели освободить от налога
Другие материалы рубрики
Экономика00:0230 сентября

На обочине

Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
09:14Сегодня

Банки собрались зарабатывать на россиянах больше

08:20Сегодня

Российским налоговикам предложили расширить доступ к банковской тайне

08:00Сегодня

В России проверили качество минералки

Экономика18:3026 марта

Запрет без эффекта

В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС
06:50Сегодня

В России дали прогнозы по ценам в октябре

06:28Сегодня

Италию сочли бомбой замедленного действия в сердце Европы

03:43Сегодня

Российские работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты

Экономика00:0223 сентября

«Мы не про жадность»

Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
02:51Сегодня

Продающая воду в пивных банках компания собрала миллионы долларов

20:4330 сентября

Власти оценили перспективу отмены пенсионных накоплений россиян

20:2430 сентября

Россиянин избежал британской тюрьмы за махинации благодаря удалению WhatsApp

Россия
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах
Когда дети уйдут из школ и как будут работать детсады: главное о новых мерах в Москве
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
«Мы решили, что будем бороться до конца»
Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Россию обвинили в нарушении протокола Минских переговоров
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты на борту затонувшего корабля
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
В Турции возмутились тушившими пожары российскими пилотами
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Трамп оценил дебаты с Байденом
Все материалы
Бывший СССР
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
Протесты по красоте
Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги
Все материалы
Экономика
Власти оценили перспективу отмены пенсионных накоплений россиян
Россиянин избежал британской тюрьмы за махинации благодаря удалению WhatsApp
Нефтегазовый гигант массово уволит сотрудников
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Европа ослабит евро ради будущего экономики
Запрет без эффекта
В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС
Все материалы
Силовые структуры
Российская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Адвокат Тесака обратился к Бастрыкину
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
У российского яхт-клуба нашли тело без головы и конечностей
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
Макгрегор назвал дату следующего боя
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»
Белорусская баскетболистка-чемпионка рассказала о своем задержании
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Ягудин прокомментировал конфликт Плющенко и Тутберидзе
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Гарик Харламов объяснил развод с Асмус и прокомментировал слухи о любовнице
Игра для взрослых
 
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями
Все материалы
Ценности
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мужчина развелся с женой после 19 лет брака и завел двух полиаморных любовниц
Пропавшую два года назад женщину нашли дрейфующей в море
Музыканта приговорили к смертной казни из-за песни
Браконьер выловил в российской реке крокодила
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Треть российских заправок рискуют закрыться из-за нового ГОСТа
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
В России появится «бунтарский» BMW X2 M Mesh Edition
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля
Антитест Volkswagen Polo
Изучаем главный немецкий автомобиль в России на ближайшие семь лет
Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20
Все материалы
Дом
В России появился памятник клещу
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Режиссер «Дозора» и «Елок» захотел отобрать «исторический чердак»
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Создание «Cиловичка» объяснили любовью к родине
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Найдена самая маленькая квартира России
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы