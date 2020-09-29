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Самозанятым россиянам раздадут деньги

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Власти раздадут россиянам младше 18 лет, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, деньги в виде дополнительных налоговых вычетов. С соответствующей инициативой выступил Минфин, ее уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК.

Действующие правила предусматривают предоставление единоразового налогового вычета в 10 тысяч рублей всем зарегистрировавшимся в качестве самозанятых. Вычет уменьшает налоговую ставку на один или два процента в месяц (в зависимости от того, кто является контрагентом самозанятого — физические или юридические лица) и действует до тех пор, пока сумма льгот не достигнет 10 тысяч рублей.

В качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса государство в 2020 году вернуло самозанятым налоги, выплаченные ими в 2019-м, а также предоставило дополнительный вычет в размере МРОТ, то есть 12,1 тысячи рублей. Льгота действует до конца нынешнего года.

Согласно планам Минфина, дополнительный вычет в размере МРОТ будет продлен на 2021 год, но только для самозанятых в возрасте от 16 до 18 лет, впервые зарегистрировавшихся в новом налоговом режиме с января следующего года. Общий размер вычета для них составит 22,1 тысячи рублей.

Налоговый режим самозанятых был введен в России в 2019 году в качестве эксперимента в четырех регионах и должен был продлиться 10 лет. Однако в дальнейшем закон был доработан таким образом, что ввести режим на своей территории может любой субъект РФ. Кроме того, право регистрироваться в качестве самозанятого получили люди, достигшие 16 лет. Самозанятые ведут учет своих доходов в специальном приложении от Федеральной налоговой службы и платят налоги по ставкам четыре процента (для доходов, полученных от физлиц) и шесть процентов (от юрлиц).

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