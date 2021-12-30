НАТО предрекли развал до вступления в нее Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк в эфире телеканала «НАШ» предрек Организации Североатлантического договора (НАТО) развал раньше, чем Украина сможет вступить в альянс в том случае, если Россия продолжит вести такую же политику.

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса, и это правда. Тогда возникает вопрос, какова функция записи в Конституции нашего направления в НАТО? Я считаю, что эта функция одна и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна свернуть на Восток и это функция, предостережение», — заявил политик.

Ранее стало известно, что украинский политолог Олеся Яхно считает, что разочарованием года для украинцев стал президент страны Владимир Зеленский. По ее мнению, это произошло из-за того, что тот плохо ведет свою политику, а также у него не удается выполнить свои нереалистичные предвыборные обещания.