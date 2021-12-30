Зеленского назвали разочарованием года на Украине

Украинский политолог Олеся Яхно в эфире телеканала «НАШ» назвала президента страны Владимира Зеленского главным разочарованием года. По ее мнению, это произошло в связи с невыполнением его предвыборных обещаний и плохого ведения своей политики.

«Разочарование достаточно высокое. Я это связываю с тем, что тот запрос, который был сформирован в 2019 году, когда все обещалось, с самого начала понимая, что это будет нереалистично. Вот мы и видим результат», — заявила она.

Кроме того, она считает, что к печальной ситуации для главы государства привел появившийся в стране тренд на «новые лица», который перестал быть актуальным, каким был раньше, и более не имеет такого запроса в обществе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы массово покидают страну из-за «незрелости государства» и отсутствия каких-либо перспектив. Он считает, что тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет. В качестве причин подобной тенденции Подоляк назвал отсутствие «перспектив для себя и своих детей» и «незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан».