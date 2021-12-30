Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ попросил прихожан не умирать в зимние холода
Настоятель Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины (ПЦУ) и депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин попросил прихожан не умирать зимой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Священник обратился к прихожанам и попросил их заботиться о своем здоровье, поскольку ему будет неприятно хоронить людей в зимние холода.
«Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду мало приятного», — заявил Дедюхин.
В июне в Днепропетровской области священник ПЦУ во время концерта в честь 25-летия Конституции Украины публично назвал «дерьмом» прихожан храмов, относящихся к Московскому патриархату. Он также посетовал на существование «московских попов-сепаратистов» и пожелал России «говна».