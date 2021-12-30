Россияне раскрыли мотивацию встречать Новый год вне дома

Большинство россиян, запланировавших поездку на Новый год, отправляются встречать праздник в родные города или к родственникам. Мотивацию жителей страны уезжать из дома в период зимних каникул выяснил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», результаты опроса поступили в редакцию «Ленты.ру».

Почти половина респондентов (44 процента) ответили, что уезжают отмечать Новый год к себе же домой в родные края или едут к родственникам. Еще 22 процента россиян признались, что не хотят сидеть дома все праздники, поэтому предпочитают больше путешествовать в эти дни.

«Традиция: всегда путешествую на Новый год» — такую причину раскрыли 16 процентов опрошенных. Девять процентов респондентов отметили, что решают куда-то уезжать, так как им не с кем отмечать праздники дома. Шесть процентов заявили, что решились на поездку из-за ковидных ограничений в родном регионе, еще три процента сообщили, что им просто повезло купить дешевые билеты.

Ранее в декабре были названы самые популярные направления у россиян для путешествий в 2021 году. Так, первое место рейтинга заняла Москва, на второй строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, на третьей — Сочи.