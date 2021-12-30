Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в 2021 году

Самым востребованным у отечественных туристов внутрироссийским направлением для путешествий в 2021 году стала Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Второе место по популярности занял Санкт-Петербург, на третьем месте разместились Сочи. В топ-10 авианаправлений по стране также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Уфа.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованными среди россиян названы Турция, Армения и Киргизия. Далее следуют Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Белоруссия, ОАЭ и Греция.

На поезде отечественные туристы чаще всего совершали поездки в Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Казань и Хабаровск.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди россиян в 2021 году. По предварительным подсчетам, в уходящем году страну посетили 4,6 миллиона отечественных туристов.