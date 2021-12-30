В США рассказали о таинственном заказе на F-35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила таинственный заказ на работу над новой модификацией истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, рассказывает The Drive.

Сумма контракта, который следует исполнить не позднее декабря 2026 года, составляет более 49 миллионов долларов. Его заказчик и конкретные работы, проведение которых предполагается соглашением, не раскрываются.

В публикации американского издания допускается, что собственную модификацию истребителя могли захотеть страны, недавно принявшие решение о его покупке. В частности, такой страной может быть Финляндия, заинтересованная в особой системе дозаправки самолета. Также в модификации истребителя могут быть заинтересованы Израиль и Сингапур.

Издание допускает, что таинственные работы могут касаться новой экспортной версии F-35 Lightning II с особыми требованиями к безопасности. Такой вариант истребителя США могут предложить ОАЭ, которые не хотят сворачивать сотрудничество с Китаем.

В декабре издание 19FortyFive написало, что потенциальная сделка по приобретению Финляндией F-35 Lightning II, которая должна быть одобрена Вашингтоном, «ставит на порог России больше истребителей пятого поколения, что наверняка расстроит Москву».

В том же месяце финское правительство официально объявило о намерении купить 64 самолета F-35A Lightning II модификации Block 4.