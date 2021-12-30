Россиянам назвали способы безопасно отпраздновать Новый год

Чтобы экологично отпраздновать Новый год, необходимо правильно выбрать елку, еду для праздничного стола и подарки, а также грамотно использовать электроэнергию. Способы отметить праздник безопасно для планеты назвали эксперты, опрошенные РБК.

Медиакоординатор движения «РазДельный Сбор» Анастасия Кувшинова отметила, что важно правильно оформить новогодний стол и не переборщить с количеством блюд и их объемом. Эксперт посоветовала оценить число гостей и составить список продуктов, чтобы не покупать ничего лишнего. В стране на мусорные полигоны ежегодно попадают 17 миллионов тонн пищевых отходов, напомнили в пресс-службе «Гринпис России». Кувшинова подчеркнула, что также не стоит дарить людям бессмысленные сувениры, которые в итоге тоже окажутся на свалке.

В качестве новогодней елки эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко предложил использовать многоразовые искусственные деревья и подчеркнул, что они обязательно должны использоваться повторно, так как искусственные ели тяжело утилизируются.

Приобретать живую ель эксперт посоветовал исключительно на официальных точках, где продавцы могут показать документы о том, что дерево было выращено на плантации. «Другое дело — пойти в лес за елочкой. Елки долго растут, ущерб будет непоправимый», — отметил он. При этом в представительстве «Гринпис» рассказали, что натуральную ель тоже лучше не выбрасывать, а сдать на переработку. На свалке дерево будет выделять метан, что негативно влияет на изменение климата.

Рыбальченко отметил, что электроэнергию в праздники тоже важно использовать грамотно. «Что касается гирлянд, лампочки накаливания греются, а многие по старинке в качестве декоративного снега используют вату. Такое соседство может быть небезопасным», — рассказал эксперт и посоветовал использовать светодиоды, так как они потребляют в 8-12 раз меньше электроэнергии, не нагружают сеть и почти не греются.

В пресс-службе «Гринпис России» порекомендовали отказаться от упаковки подарков, так как такая бумага не перерабатывается. Обертка, покрытая блестками, еще опаснее, так как глиттер сделан из микропластика. «Поэтому лучшая упаковка — ее отсутствие. Если очень хочется упаковать подарок, стоит поискать старую упаковку и использовать повторно», — сообщили в организации и добавили, что новые игрушки для елки тоже лучше не покупать, а использовать старые.

Ранее в декабре экологи уже рассказывали, как правильно обращаться с новогодней елкой, чтобы она не нанесла вреда окружающей среде. Эксперты отметили, что живые ели считаются более экологически чистыми, однако и искусственные деревья могут быть безопасными для планеты. Для этого их надо использовать от шести до 20 лет.