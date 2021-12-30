Россиянам назвали способ правильно отдыхать

Психотерапевт сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян заявил, что для полноценного восстановления сил во время каникул необходимо правильно отдохнуть. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, как это сделать.

Хачатурян отметил, что иногда люди уходят в отпуск, но возвращаясь из него не чувствуют, что отдохнули. В это время формально они не работают, но и не берут паузу в полной мере. «Многие просто не знают, как это делать», — отметил специалист. Он добавил, что отдых жизненно важен, поскольку организму нужна перезагрузка.

Для перезагрузки врач посоветовал изменить отношение к отдыху и не стараться провести новогодние каникулы продуктивно. Не стоит ставить перед собой задачи и цели, считает он. Медик призвал россиян «разрешить себе ничего не делать» на грядущих праздниках и назвал способ правильно отдыхать.

«Активный отдых — совсем не обязательно значит "хороший". Эффективность нужна на работе, а во время отпуска или каникул лучше просто получать удовольствие», — подчеркнул Хачатурян.

Эксперт также порекомендовал отложить на время каникул гаджеты и забыть о работе. Для полной, здоровой и счастливой жизни необходимо сделать отдых таким же приоритетом, как и работу. «Сначала это будет непросто, но в долгосрочной перспективе такой подход обязательно изменит вашу жизнь к лучшему», — заключил он.

Ранее россиянам дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья. После него врачи порекомендовали выспаться и выпить утром бульон.