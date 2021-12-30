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Российский диетолог назвала лучшее время для сервировки новогоднего стола

Диетолог Анна Белоусова: салаты нужно подавать на стол, когда гости уже звонят в дверь

Фото: Shutterstock

Российский врач-диетолог Анна Белоусова перечислила способы сохранить свежими заранее приготовленные блюда и назвала идеальное время для сервировки новогоднего стола. Свои рекомендации специалист дала в интервью «Звезде».

Для сохранения свежести холодных блюд и салатов Белоусова рекомендует использовать фольгу, так как она обладает антисептическими свойствами. Подавать салаты нужно в тот момент, когда гости уже звонят в дверь.

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Мясные и рыбные блюда, по мнению Белоусовой, лучше достать из холодильника уже за час до застолья, чтобы они не были слишком холодными. Икру и красную рыбу диетолог рекомендовала выставить на стол за 20 минут до застолья, а заливное или холодец — за 30 минут.

Анна Белоусова добавила, что для сохранения продуктов можно использовать и пищевую пленку, однако лучше не делать этого на постоянной основе.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал самые опасные продукты на новогоднем столе. По его мнению, самыми вредными для здоровья являются мясные и рыбные нарезки.

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Никита Савин
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