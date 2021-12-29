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Российский диетолог назвал самые опасные продукты на новогоднем столе

Диетолог Михаил Гинзбург: мясные и рыбные нарезки с новогоднего стола наиболее опасны

Фото: Shutterstock

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, Михаил Гинзбург назвал традиционные продукты на новогоднем столе, которые представляют самую большую опасность для здоровья. Об этом сообщает URA.ru

Гинзбург заявил, что мясные и рыбные нарезки наиболее вредны для здоровья, так как первые обычно слишком жирные, а вторые содержат избыточное количество соли. «Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза — это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла», — добавил диетолог.

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Он также назвал полезные продукты, которые следует добавить к праздничному столу. «Это все овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты. Не вдаваясь в какие-то детали, все остальное можно причислить к вредным», — заключил Гинзбург.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал об опасности чая для здоровья. По его словам, чрезмерное употребление чая может привести к потере кальция и нехватке железа в организме.

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Никита Савин
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