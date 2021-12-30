Создан сверхъяркий OLED-дисплей

LG Display анонсировала выпуск нового OLED-экрана для телевизоров, отличающегося сверхъяркостью. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая технология производства экранов получила название OLED.EX, что является сокращением от слов Evolution и eXperience. По словам представителей компании, OLED.EX отличается от обычных экранов повышенной на 30 процентов яркостью. Технология создания панелей основывается на использовании тяжелого водорода — дейтерия, а также персонализированных алгоритмов.

В заявлении говорится, что LG Display разработала способ извлечения дейтерия из воды и применения его в органических светоизлучающих устройствах. После стабилизации дейтерий позволяет дисплею излучать более яркий свет, сохраняя при этом высокую эффективность. Особый алгоритм анализирует работу 33 миллионов органических светодиодов в 8K-матрице и точечно контролирует энергопотребление экранов.

Инженеры корпорации отметили также, что им удалось уменьшить толщину передней панели с исходных шести миллиметров до четырех для 65-дюймовых OLED-дисплеев. Технология OLED.EX будет интегрирована во всех OLED-телевизоры компании LG начиная со второго квартала 2022 года.

Ранее LG запатентовала портативный компьютер, имеющий два дополнительных экрана. Данные дисплеи выполняют роль тачпада для управления курсором и функциями ноутбука.