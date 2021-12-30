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В Роспотребнадзоре раскрыли число заболевших омикроном в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 103 случая омикрон-штамма

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления», — сказала она.

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Попова отметила, что заразившиеся новым штаммом граждане — это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися. Все очаги вспышек омикрона локализованы, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию. Однако важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения.

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Никита Абрамов
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