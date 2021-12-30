Попова заявила о неизбежности проникновения омикрона в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию, но важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения. Ее слова в четверг, 30 декабря, приводит «Интерфакс».

На сегодняшний день в стране были выявлены 103 случая заражения новым штаммом, все очаги локализованы, сообщила главный санитарный врач. По словам Поповой, иммунитета после вакцинации отечественным препаратом «Спутник V» достаточно, чтобы сдерживать распространение омикрона.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что омикрон-штамм коронавируса в пять-шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 30 декабря, в России за прошедшие сутки выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 10 479 344.