Названы самые востребованные гостиничные услуги среди россиян

Эксперты туристической отрасли назвали самые востребованные гостиничные услуги среди российских туристов. Информация об этом появилась на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, наибольшей популярностью в 2021 году пользовались гостиничные номера с кондиционерами — их выбирали 13 процентов путешественников. Также специалисты отметили, что отдыхающие стали реже бронировать проживание в номере с завтраком (десять процентов), зато начали чаще выбирать отели с бассейном (12 процентов).

«Нестабильная погода на юге России этим летом, частые штормы, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше. Поэтому в этом году туристы выбирают отели, где есть свои бассейны, для взрослых и детей отдельно», — уточнили в пресс-службе.

Запрос на возможность заселения с домашними животными остался на уровне прошлого года — отдыхать с питомцами предпочитают десять процентов россиян. Также, согласно результатам опроса, отдыхающим важно, чтобы в номерах была ванная комната (11 процентов), кухня (пять процентов) и балкон (шесть процентов). При этом бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются — за них проголосовали по три и четыре процента респондентов соответственно.

Ранее в декабре стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Девушка порекомендовала туристам перед заселением в номер всегда стучать в дверь.