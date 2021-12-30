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Названы самые востребованные гостиничные услуги среди россиян

Турэксперты назвали номера с кондиционерами и бассейнами популярными у россиян в 2021 году

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали самые востребованные гостиничные услуги среди российских туристов. Информация об этом появилась на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, наибольшей популярностью в 2021 году пользовались гостиничные номера с кондиционерами — их выбирали 13 процентов путешественников. Также специалисты отметили, что отдыхающие стали реже бронировать проживание в номере с завтраком (десять процентов), зато начали чаще выбирать отели с бассейном (12 процентов).

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«Нестабильная погода на юге России этим летом, частые штормы, ливни не дают возможности россиянам купаться в море, как раньше. Поэтому в этом году туристы выбирают отели, где есть свои бассейны, для взрослых и детей отдельно», — уточнили в пресс-службе.

Запрос на возможность заселения с домашними животными остался на уровне прошлого года — отдыхать с питомцами предпочитают десять процентов россиян. Также, согласно результатам опроса, отдыхающим важно, чтобы в номерах была ванная комната (11 процентов), кухня (пять процентов) и балкон (шесть процентов). При этом бесплатный Wi-Fi и собственная парковка на территории былой популярностью уже не пользуются — за них проголосовали по три и четыре процента респондентов соответственно.

Ранее в декабре стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Девушка порекомендовала туристам перед заселением в номер всегда стучать в дверь.

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Валентина Процкова
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