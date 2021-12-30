Панораму с событиями Кавказской войны покажут в Дагестане

В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой выставят эскиз панорамы художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на правительство республики.

«Эскиз картины о событиях Кавказской войны Халилов [бизнесмен Камиль Халилов] приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s», — пояснили в правительстве.

При этом сам предприниматель рассказал, что приобрел полотно специально, чтобы показать его всем жителям Дагестана, кто увлекается искусством.

Уточняется, что картину уже привезли в республику. Увидеть ее в музее можно будет с конца января.

В ноябре сообщалось, что в Государственном музее Востока в Москве открылась выставка, посвященная истории уникального дагестанского села Кубачи. На ней посетители могли увидеть более 200 экспонатов, предоставленных Национальным музеем Дагестана имени Тахо-Годи и частными коллекционерами.