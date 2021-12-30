Экспертиза нашла плагиат хита экс-солиста группы «Чай вдвоем» в песне Монеточки

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что хит певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» является плагиатом песни поп-артиста Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25 процентов интонационного материала и 32,99 процентов от общего произведения», — заявил адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян.

Так, плагиат признали официально в Басманном суде Москвы. Экспертиза также проводилась в столице.

Ранее сообщалось, что Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате его песни. Бывший участник группы «Чай вдвоем» подал на певицу в суд и потребовал выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование его произведения. Костюшкин узнал в песне 23-летней исполнительницы «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую».