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Россиянам назвали стоимость отдыха на Красной Поляне на Новый год

Перелет Москва — Сочи с 31 декабря по 9 января обойдется минимум в 13 тысяч рублей

Фото: Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам стоимость отдыха на курортах Красной Поляны в зимние праздники. Об этом пишет информационный портал TourDom.

Так, перелет с багажом по маршруту МоскваСочи авиакомпанией «Уральские авиалинии» в период с 31 декабря по 9 января обойдется путешественникам минимум в 13 тысяч рулей. «Аэрофлот» предлагает улететь в те же даты за 27,5 тысячи рублей, S7 — за 30 тысяч рулей.

«В самой Красной Поляне на Booking.com есть 58 доступных для проживания вариантов. Цены абсолютно разные», — рассказали специалисты. Так, есть возможность остановиться на Новый год в хостеле за 12 — 14 тысяч рублей. Размещение в отелях и апартаментах обойдется туристам в среднем в 36 — 70 тысяч рублей. При этом имеются и более дорогие варианты проживания.

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Например, девять ночей в апартаментах Steford Aparts с видом на горы будут стоить почти 102 тысячи рублей за двоих, а вмещающие до четырех человек панорамные апартаменты NICE в центре Красной Поляны — около 220 тысяч рублей. Пребывание в Hills Polyana Hotel & Spa с 31 декабря по 9 января обойдется гостям в 277,8 тысячи рулей за двоих.

По словам ресторатора Андрея Шишкина, из-за большого количества туристов на Красной Поляне цены на отели выросли в три раза по сравнению с летними, а рестораны полностью заполнены.

Ранее в декабре турагенты назвали российским путешественникам самым выгодный зимний период для отпусков. Так, подскочившие на Новый год цены на отдых постепенно начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже до 30–40 процентов.

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Валентина Процкова
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