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В российском регионе подняли детский прожиточный минимум

Губернатор Дегтярев: детский прожиточный минимум в Хабаровском крае увеличат на ₽1,5 тыс

Фото: Игорь Волков / «Коммерсантъ»

Прожиточный минимум на детей в Хабаровском крае с 1 января 2022 года будет увеличен на 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам губернатора, изначально прожиточный минимум был утвержден в размере 17799 рублей.

«Однако я принял решение повысить эту сумму до 18 586 рублей, принимая во внимание опережающий рост цен», — написал он, добавив, что к этому значению привязан также целый ряд социальных выплат.

На эти цели, по словам Дегтярева, дополнительно из бюджета региона будет направлено 200 миллионов рублей.

По данным регионального правительства, ранее размер прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2022 год был утвержден в следующих значениях: в среднем на душу населения – 16 871 рубль (рост — 104 процента к уровню 2021 года); для трудоспособного населения — 18 389 рублей (107 процента); для пенсионеров — 14 509 рублей (109 процента).

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 году расширит меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, включив в их перечень те, которые сейчас назначают органы социальной защиты и Роструд. Условия назначения мер не изменятся, а для их оформления, как и раньше, нужно будет подать заявление.

Марина Совина
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