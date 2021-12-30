ФАС разрешила фирме по производству лапши купить Gallina Blanca

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила фирме по производству лапши ООО «Сиджи Фудс» купить производителя продукции Gallina Blanca. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca — ЗАО "Юроп Фудс ГБ"», — сообщили в ведомстве.

«Сиджи Фудс» является российской дочерней компанией производителя лапши CG Foods, входящей в состав CG Corp Global из Непала. В ФАС отметили, что сделка не нанесет ущерба конкуренции на рынке продуктов питания.

Ранее стало известно, что компания GBFoods, которая выпускает продукцию быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, решила уйти из России. Как сообщил «Коммерсантъ», фабрику компании в Нижегородской области купит производитель лапши. Российскую структуру GBFood — «Юроп Фудс ГБ» — приобретет непальская ООО «Сиджи Фудс». Как рассказал источник издания, российский бизнес GBFoods рассматривали для покупки и другие компании.