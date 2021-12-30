Gallina Blanca решил уйти из России

Компания GBFoods, которая выпускает продукцию быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, решила уйти из России. Как сообщает «Коммерсантъ», фабрику компании в Нижегородской области купит производитель лапши.

Российскую структуру GBFood — «Юроп Фудс ГБ» — купит непальская ООО «СиДжи Фудс». Как рассказал источник издания, российский бизнес GBFoods рассматривали для покупки и другие компании. При этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил. Стоимость сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 миллиарда рублей.

По оценкам аналитиков NielsenIQ, продажа лапши быстрого приготовления в России выросла за 11 месяцев на 16 процентов. Это может быть связано с тем, что в связи с пандемией коронавируса многие предприятия перестали кормить сотрудников в столовых, что спровоцировало спрос на продукты питания, которые легко приготовить на работе. Гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit и Euro Express) Наталья Николаева предполагала, что рост продаж лапши быстрого приготовления обеспечили пенсионеры и другие покупатели с небольшим уровнем дохода.

Доцент департамента социологии ВШЭ Денис Стребков говорил, что резкий рост продаж лапши быстрого приготовления в России может быть связан с увеличением дифференциации населения, то есть растущим разрывом между бедными и богатыми.