Любовь россиян к лапше объяснили ростом разрыва между бедными и богатыми

Резкий рост продаж лапши быстрого приготовления в России может быть связан с увеличением дифференциации населения, то есть растущим разрывом между бедными и богатыми. Такое объяснение ситуации привел доцент департамента социологии ВШЭ Денис Стребков, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, о какой-то любви граждан к такому продукту говорить вряд ли возможно, скорее всего, граждане начинают все больше и больше экономить на продуктах питания. Ведь популярна лапша быстрого приготовления в первую очередь у малообеспеченных семей, где не хватает средств на основные потребности.

Одновременно, отметил эксперт, в России растет потребление дорогостоящих товаров — машин, квартир, дорогой техники. В этом случае можно говорить, что часть населения чувствует себя комфортно и увеличивает доходы, а другая часть — наоборот. «Речь идет не о тотальном изменении ситуации, а об увеличении разрыва между богатыми и бедными», — заключил Стребков.

За первые 11 месяцев текущего года продажи лапши быстрого приготовления в России, по данным NielsenIQ, выросли на 16 процентов в денежном выражении и на 6,1 процентов в натуральном по сравнению с тем же периодом 2020-го. Год назад в сегменте также наблюдался рост, однако не столь значительный.

Участники рынка предположили, что снижение дохода и рост инфляции заставили покупателей изменить пищевые привычки. А в связи с тем, что каких-либо изменений в ближайшее время не ожидается, продажи лапши быстрого приготовления будут расти.