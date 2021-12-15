Россиян начали активнее кормить лапшой

С января по ноябрь текущего года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 16 процентов в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2020-го и на 6,1 процентов в натуральном. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ сообщает «Коммерсантъ».

Год назад рост был ниже — 7,4 и 1,7 процента соответственно. Точных данных аналитики не приводят, но в «Маревен Фуд Сентрал» (бренды «Роллтон» и BigBon) говорят о продаже более двух миллиардов упаковок за 11 месяцев. Активизацию спроса компания подтверждает — общая доля компании в категории выросла на 2,4 процентных пункта, до 46,2 процента.

По мнению экспертов, такую динамику можно объяснить сразу несколькими причинами. Так, исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев напоминает, что в связи с пандемией коронавируса многие предприятия перестали кормить сотрудников в столовых, что спровоцировало спрос на продукты питания, которые легко приготовить на работе.

Гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit и Euro Express) Наталья Николаева предполагает, что рост продаж лапши быстрого приготовления обеспечили пенсионеры и другие покупатели с небольшим уровнем дохода. Ранее они относились к таким продуктам негативно, но снижение дохода и рост инфляции заставили их изменить пищевые привычки, соглашается директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко.

Николаева также напоминает, что рынок лапши быстрого приготовления растет из-за выхода на него ретейлеров — те предлагают покупателю еще более дешевый продукт под собственными брендами.

В свою очередь гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что продажи выросли за счет возвращения в страну трудовых мигрантов, у которых продукты быстрого приготовления остаются существенной частью рациона. Почему продажи росли и в 2020 году, когда число мигрантов в России резко сократилось, эксперт не объяснил.

Рост цен на лапшу быстрого приготовления Николаева объяснила удорожанием ингредиентов, использующихся при производстве, и логистических услуг. Мышенко предполагает, что рост продаж продолжится и в 2022 году, поскольку перспектив роста доходов населения и сокращения продуктовой инфляции эксперт не отмечает.

В ноябре инфляция в России в годовом выражении достигла, по данным Росстата, 8,4 процента, что стало максимумом с 2016 года. В связи с этим аналитики ожидают очередное повышение ключевой ставки Центробанка на последнем заседании в текущем году, причем не исключают, что рост составит сразу один процентный пункт.