Роскомнадзор рассказал о жалобах на проблемы с персональными данными в 2021 году

В 2021 году Роскомнадзор получил более 42 тысяч жалоб на проблемы, связанные с персональными данными. Об этом 30 декабря рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В общей сложности в Роскомнадзор поступило 42 464 обращения от россиян по теме персональных данных. Чаще всего они были связаны с необходимостью разъяснений законодательства, а также жалобами на незаконные действия операторов персональных данных.

В пресс-службе регулятора уточнили, что россияне по большей части беспокоились за передачу персональных данных кредитными организациями без их согласия. Помимо этого, граждане обращались в ведомство из-за обработки персональных данных коллекторскими агентствами, а также по причине незаконного размещения или обработки их личных данных в интернете.

В Роскомнадзоре заверили, что проводили проверки по всем. Ведомство уточнило, что запрашивает необходимую информацию у операторов данных и направляет свой ответ. «При этом доля повторных обращений составляет менее одного процента», — подчеркнули в пресс-службе.

По уже выявленным нарушениям, связанным с темой персональных данных, в этом году было составлено свыше 200 протоколов о привлечении к административной ответственности. Также в пресс-службе регулятора добавили, что ведомство наложило штрафы на сумму более 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России с начала года число лжебанков, которые маскируются под настоящие кредитные организации, выросло в 125 раз. Рост связан с пандемией коронавируса, а также с удаленным использованием банковских сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что за 11 месяцев 2021 года по требованию службы заблокировано 2,5 тысячи подобных ресурсов.