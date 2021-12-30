Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,27 процента, до 3751,27 пункта, индекс РТС — на 0,17 процента, до 1592,38 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Котировки нефти марки Brent прибавили 0,04 процента, до 79,25 доллара за баррель, а марки WTI — на 0,02 процента, до 76,56 доллара. Курс доллара вырос на 0,32 процента (до 74,24 рубля), курс евро — на 0,14 процента (до 84,04 рубля). Курс биткоина составил 47 008 доллара за монету (минус 1,69 процента). Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 7 декабря опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги «Алросы» (плюс 1,44 процента, до 122,94 рублей за штуку) и «Яндекса» (плюс 0,38 процента, до 4443,8 рубля за акцию). Больше всего подешевели акции «Полиметалла» (1269 рубля, минус 1,18 процента) и НЛМК (213,92, минус 0,51 процента).

По итогам года самыми доходными инвестициями в российский фондовый рынок оказались вложения в акции сырьевых компаний, таких как «Мечел» и «Распадская». Из иностранных бумаг лучшую доходность показали технологический сектор и сектор здравоохранения. Худшими инвестициями стали золото и гособлигации.

