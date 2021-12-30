Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти российского города запретили жителям запускать салюты на Новый год

Власти Хабаровска запретили горожанам запускать салюты во время новогодних праздников

Фото: Mike Enerio / Unsplash

В Хабаровске власти запретили жителям запускать салюты во время новогодних праздников. Утвержденных мест для запуска фейерверков в городе нет, об этом говорится на сайте администрации.

Горожан предупредили об установленных камерах видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и ответственности в случае запуска салюта.

«По отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной ответственности. А если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью — то и уголовной», — заявил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин.

Также в администрации заявили, что с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме и контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области жителям разрешили погулять на Новый год. Так, россиянам можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, говорится в документе, который представлен на сайте администрации. Отмечается, что количество людей, присутствующих на мероприятиях, ограничено 500.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем
Роскомнадзор рассказал о жалобах на проблемы с персональными данными в 2021 году
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
Россиянам назвали способы безопасно отпраздновать Новый год
Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом
В центре Баку произошел взрыв
Российские полицейские поймали насильника-рецидивиста спустя шесть лет поисков
Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий
Состояние здоровья Марины Хлебниковой изменилось перед Новым годом
Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter