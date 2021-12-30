Власти российского города запретили жителям запускать салюты на Новый год

В Хабаровске власти запретили жителям запускать салюты во время новогодних праздников. Утвержденных мест для запуска фейерверков в городе нет, об этом говорится на сайте администрации.

Горожан предупредили об установленных камерах видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и ответственности в случае запуска салюта.

«По отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной ответственности. А если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью — то и уголовной», — заявил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин.

Также в администрации заявили, что с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме и контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области жителям разрешили погулять на Новый год. Так, россиянам можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, говорится в документе, который представлен на сайте администрации. Отмечается, что количество людей, присутствующих на мероприятиях, ограничено 500.