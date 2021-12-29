Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жителям одного российского региона разрешили погулять в Новый год

В Воронежской области разрешили новогодние мероприятия на открытом воздухе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области жителям разрешили погулять на Новый год. Так, россиянам можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, говорится в документе, опубликованном на портале администрации региона.

Отмечается, что количество людей, присутствующих на мероприятиях, ограничено 500.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

«Оперштаб Воронежской области разрешил муниципалитетам региона и подведомственным структурам проведение новогодних и рождественских мероприятий на открытом воздухе с очным присутствуем до 500 человек — с обязательным соблюдением ранее установленных мер эпидбезопасности», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в области выявлено 315 случаев COVID-19, за все время пандемии — 193 564.

Ранее стало известно, что в другом российском регионе — Белгородской области — отменили ковид-сертификаты для общепита, ТЦ и музеев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
МВД изменит требования криминалистов к гражданскому и служебному оружию
Геймер заказал в интернете PlayStation 5 и получил огромную пачку риса
На Украине заявили об отсутствии большого скопления российских войск у границ
Украину обвинили в попытке вызвать «военный психоз» у граждан
Курс евро взлетел
Осужденного условно за мошенничество отца Ивана Жданова задержали вновь
Историк поддержал установку памятника Фиделю Кастро в Москве
Роднянский перечислил самые важные российские фильмы года
ВОЗ предупредила о нехватке вакцин в бедных странах из-за бустерной вакцинации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter