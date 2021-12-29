Жителям одного российского региона разрешили погулять в Новый год

В Воронежской области жителям разрешили погулять на Новый год. Так, россиянам можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, говорится в документе, опубликованном на портале администрации региона.

Отмечается, что количество людей, присутствующих на мероприятиях, ограничено 500.

«Оперштаб Воронежской области разрешил муниципалитетам региона и подведомственным структурам проведение новогодних и рождественских мероприятий на открытом воздухе с очным присутствуем до 500 человек — с обязательным соблюдением ранее установленных мер эпидбезопасности», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в области выявлено 315 случаев COVID-19, за все время пандемии — 193 564.

Ранее стало известно, что в другом российском регионе — Белгородской области — отменили ковид-сертификаты для общепита, ТЦ и музеев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.