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В российском регионе отменят QR-коды для посещения общественных мест

В Белгородской области с 21 декабря отменят QR-коды для общепита, театров, музеев и ТЦ

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Власти Белгородской области со вторника, 21 декабря, отменят требование об обязательном предъявлении подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания QR-кода при посещении заведений общепита, театров и музеев. Об этом в понедельник, 20 декабря, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

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Отмечается, что такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и увеличения свободного коечного фонда. «Мы QR-коды в кафе, рестораны, театры, кинотеатры, музеи с завтрашнего числа будем отменять», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области также сообщал, что в регионе отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торговых центров. По данным местного Депздрава на 17 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80 процентов от общего числа взрослого населения региона.

Решение о смягчении коронавирусных ограничений приняли также в Камчатском крае. С 21 декабря власти отменяют требование о предъявлении QR-кодов на транспорте.

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Евгения Куликова
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