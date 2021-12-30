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На Украине оценили вероятность введения санкций против Порошенко

Секретарь СНБО Данилов о санкциях против экс-лидера Украины Порошенко: рассмотрим документ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил вероятность введения санкций против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его слова в ходе брифинга приводит РИА Новости.

Данилов заявил, что рассмотрит документы о санкциях против экс-лидера, если они поступят. «Мы работаем только с документами, если они поступят в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право», — сказал он, добавив, что для того, чтобы решение было принято, необходимо набрать две третьих от всех голосов.

«Если такие документы появятся, я думаю, голосов будет больше, чем достаточно», — сказал Данилов.

Ранее стало известно, что Порошенко подозревается в госизмене и финансировании терроризма. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Сейчас Порошенко находится за границей, он пообещал вернуться на Украину в первой половине января.

Марина Совина
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