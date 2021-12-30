На набережной в Екатеринбурге заметили припаркованные сани Деда Мороза

На набережной Екатеринбурга заметили припаркованные сани Деда Мороза. К ним была прикреплена табличка с номером телефона. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram.

Отмечается, что табличке было также написано «Ушел, вернусь 31 декабря в 23.59». Местные журналисты решили проверить, кому принадлежит номер, и позвонили по нему. На том конце провода их поздравили с Новым годом.

Однако с утра на следующий день сани все же эвакуировали.

Накануне Дед Мороз предоставил доказательства своей настоящести. Зимний волшебник заявил, что настоящим его делают осязаемые варежка и борода, а также тот факт, что президент России Владимир Путин готов выступить его адвокатом. «Вот, варежку мою потрогать можно, бороду — настоящие же!» — объяснился Дед Мороз.