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Дед Мороз ответил на вопрос о своей настоящности

Дед Мороз: готовность Путина выступить моим адвокатом доказывает мою настоящность

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Дед Мороз заявил, что настоящим его делают осязаемые варежка и борода, а также тот факт, что президент России Владимир Путин готов выступить его адвокатом. Его слова приводит KP.RU.

«Вот, варежку мою потрогать можно, бороду — настоящие же! А еще прямую линию с Владимиром Путиным наверняка все смотрели? Тогда помните вопрос по мою душу. Если даже взрослый человек — юрист из Санкт-Петербурга — подал на меня в суд за то, что не исполняю его желания, то, наверное, он на фантом в суд не подаст», — сказал Дед Мороз, отвечая на просьбу журналистки доказать, что он — настоящий.

Дед Мороз отметил, что готовность «одного известного юриста из Санкт-Петербурга», по его мнению, лучше всего доказывает его настоящность.

На ежегодной пресс-конференции Путина, которая проходит в четверг, 23 декабря, президент ответил на вопрос журналиста об иске к Деду Морозу и заявил о готовности стать адвокатом волшебника. Президент напомнил, что Дед Мороз дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам», и посоветовал истцу Игорю Мирзоеву пересмотреть свое поведение. Тот, в свою очередь, заявил, что готов встретиться с президентом в суде, так как давно хочет с ним познакомиться. При этом россиянин отметил, что у него появилась еще больше энтузиазма по этому делу.

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Инга Разумовская
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