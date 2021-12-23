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Подавший в суд на Деда Мороза россиянин захотел встретиться с Путиным в суде

23-летний юрист Мирзоев, подавший в суд на Деда Мороза, готов встретиться в суде с Путиным

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Юрист Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза из-за невыполненных желаний, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в суде. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним (президентом — прим. «Ленты.ру») лично. С удовольствием встретимся с ним в суде», — рассказал 23-летний юрист.

Ранее Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза, на которого россиянин подал в суд из-за неисполненных желаний. Так глава государства ответил на вопрос журналиста об иске к Деду Морозу на ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря.

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Президент напомнил, что волшебник дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам», и посоветовал истцу пересмотреть свое поведение.

О том, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, стало известно 22 декабря. По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

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Анна Филипенко
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