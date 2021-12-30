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Государственные закупки силовиков засекретят

С 1 января госзакупки российских силовых ведомств будут засекречены

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

С 1 января все государственные закупки силовых ведомств и подвластным им предприятий станут секретными. Новые нормы вступают в силу в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года.

Проводить только закрытые закупки смогут Минобороны, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им госучреждения и ГУПы.

На протяжении 2021 года большинство из перечисленных ведомств просили засекретить их государственные закупки, мотивируя это предлогами безопасности.

Позднее пресс-секретарь президента России и замглавы администрации президента Дмитрий Песков объяснил необходимость в новом документе «государственной тайной». Однако эксперты говорят, что новая волна секретности госзакупок может повысить коррупционную составляющую этой сферы.

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Платон Щукин
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