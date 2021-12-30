Google оплатил штрафы на 8 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Компания Google оплатила штрафы в размере 8,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у компании осталась еще одна непогашенная задолженность, по которой ведется исполнительное производство. Оно связано с исключением Google использования словосочетания «Умное голосование» в поисковике по решению Арбитражного суда Москвы.

Ранее Московский суд оштрафовал компанию Google на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

16 сентября представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter. По сообщениям надзорного органа, за год в отношении Google было составлено 16 протоколов.