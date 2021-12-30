Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Google оплатил штрафы на 8 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Google оплатила штрафы в размере 8,5 млн рублей отказ удалять запрещенную в РФ информацию

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Компания Google оплатила штрафы в размере 8,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у компании осталась еще одна непогашенная задолженность, по которой ведется исполнительное производство. Оно связано с исключением Google использования словосочетания «Умное голосование» в поисковике по решению Арбитражного суда Москвы.

Ранее Московский суд оштрафовал компанию Google на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

16 сентября представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter. По сообщениям надзорного органа, за год в отношении Google было составлено 16 протоколов.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в 2022 году
Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского
В России начнут торговать лекарствами через интернет
Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала
Перечислены самые модные кроссовки на 2022 год
Группа подростков подала в суд на 33 страны
Оценена необходимость военного союза России и Китая для борьбы с США
Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя
Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter