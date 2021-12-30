Россиян призвали отказаться от поездок за границу на Новый год

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал россиян отказаться от поездок за границу в новогодние праздники из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если поездка уже запланирована, то необходимо предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — отметил он.

Чуланов подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 снижает риск тяжелого течения заболевания, а также защищает близких из числа непривитых от передачи им коронавируса. Специалист добавил, что тем, кто переболел инфекцией или привился более шести месяцев назад, следует пройти ревакцинацию.

Ранее в декабре аналитики сервиса «Авито.Услуги» выяснили, что около 65 процентов россиян не планируют куда-либо уезжать на новогодние праздники. Только 10 процентов участников опроса собираются отправиться в путешествие по стране, и всего лишь два процента поедут на Новый год за границу — этот вариант ответа стал самым популярным среди респондентов в возрасте до 24 лет.